Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что иностранным футболистам сложно играть в плохих погодных условиях.
Сложно было иностранцам играть с такой погодой, мы привыкли. Игра тяжёлая, эмоциональная. Надеюсь, у Феди (Смолова, получившего травму. — News.ru) ничего серьёзного, но при таких сложных погодных условиях травмы неудивительны. Забили по одному и начали осторожно играть, — сказал Игнатьев журналистам после матча.
Игрок отметил, что момента с пенальти он не видел.
«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Сёмин назвал победу над «Арсеналом» сложной для «Локомотива», писал News.ru.
Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен