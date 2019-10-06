Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Игорь Черевченко сказал, что «Локомотив» не позволял создавать моменты футболистам тульской команды в матче 12-го тура Российской премьер-лиги, который завершился в пользу московского клуба со счётом 2:1.

Поздравляем «Локомотив» и желаем команде удачи в Лиге чемпионов. Начинать игру при счёте 0:1 с такими командами не есть хорошо. Мы отыгрались, затем привезли пенальти. «Локомотив» не позволял создавать моменты....