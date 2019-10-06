Владислав Игнатьев Владислав Игнатьев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Полузащитник московского «Локомотива» Владислав Игнатьев заявил, что иностранным футболистам сложно играть в плохих погодных условиях.

Сложно было иностранцам играть с такой погодой, мы привыкли. Игра тяжёлая, эмоциональная. Надеюсь, у Феди (Смолова, получившего травму. — News.ru) ничего серьёзного, но при таких сложных погодных условиях травмы неудивительны. Забили по одному и начали осторожно играть, — сказал Игнатьев журналистам после матча.

Игрок отметил, что момента с пенальти он не видел.

«Локомотив» обыграл тульский «Арсенал» со счётом 2:1 в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Сёмин назвал победу над «Арсеналом» сложной для «Локомотива», писал News.ru.

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