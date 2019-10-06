Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин считает сложной победу в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» со счётом 2:1.
Уходим на перерыв с хорошим настроением, завоевав три очка. Сейчас нужно подлечить игроков, отдельным дать немного больше отдыха. Матч был сложный, но с «Арсеналом» всегда очень тяжело. Этот не исключение, — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.
Кроме того, наставник «железнодорожников» заявил, что не планировал выпускать Алексея Миранчука в игре против Тулы.
Он организовал второй гол и сам забил. Конечно, до тех кондиций, которые были, ещё далеко, но всё впереди. Мы ничего не обговаривали перед матчем. Мы вообще Алексея не планировали выпускать, — добавил Сёмин.
Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев будет вызван тренерским штабом сборной России по футболу в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2020 против сборных Шотландии и Кипра, писал News.ru.
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