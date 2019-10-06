https://static.news.ru/photo/2b96bdc4-e83d-11e9-94e4-fa163e074e61_660.jpg Юрий Сёмин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин считает сложной победу в матче 12-го тура Российской премьер-лиги против тульского «Арсенала» со счётом 2:1.

Уходим на перерыв с хорошим настроением, завоевав три очка. Сейчас нужно подлечить игроков, отдельным дать немного больше отдыха. Матч был сложный, но с «Арсеналом» всегда очень тяжело. Этот не исключение, — сказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник «железнодорожников» заявил, что не планировал выпускать Алексея Миранчука в игре против Тулы.

Он организовал второй гол и сам забил. Конечно, до тех кондиций, которые были, ещё далеко, но всё впереди. Мы ничего не обговаривали перед матчем. Мы вообще Алексея не планировали выпускать, — добавил Сёмин.

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Александр Соболев будет вызван тренерским штабом сборной России по футболу в национальную команду на матчи отборочного турнира Евро-2020 против сборных Шотландии и Кипра, писал News.ru.