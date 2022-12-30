Президент УЕФА сделал заявление о смерти Пеле Президент УЕФА Чеферин назвал Пеле первой настоящей футбольной суперзвездой

Фото: Marcel Engelbrecht/augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press

Александер Чеферин

Бразильский футболист Пеле сыграл роль первопроходца в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире, заявил Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин. Так он отреагировал на смерть единственного игрока, три раза поднимавшего Кубок мира над головой. Слова Чеферина обнародованы на официальном сайте организации. Глава УЕФА подчеркнул, что Пеле был первой настоящей футбольной суперзвездой.

Он сыграл роль первопроходца в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире. Его будет очень не хватать, — сказал Чеферин.

Глава УЕФА выразил соболезнования в связи со смертью уникального бразильского нападающего.

Пеле скончался в частной клинике в Сан-Паулу, где пролежал месяц из-за ухудшения здоровья на фоне прогрессирующего рака прямой кишки. Футболисту было 82 года. Гражданская панихида по спортсмену состоится 2 января, ее проведут на стадионе родного футбольного клуба Пеле «Сантос» в Сан-Паулу.

Похороны спортсмена пройдут 3 января на территории некрополя «Экуменика», который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое вертикальное кладбище в мире. На этом же кладбище покоятся родные и друзья форварда.

Как стало известно ранее, правительство Бразилии объявило трехдневный траур в связи со смертью трехкратного чемпиона.