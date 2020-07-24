Президент РФС прокомментировал отсутствие Федуна на заседании исполкома

https://static.news.ru/photo/7446f818-cdb6-11ea-8731-fa163e074e61_660.jpg Александр Дюков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал отсутствие совладельца футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна на заседании исполкома РФС.

Что касается отсутствия Леонида Арнольдовича, лично видел его два дня назад. А вчера разговаривал по телефону. У нас абсолютно ровные, рабочие отношения. Почему его не было на заседании, не знаю. Обязательно поинтересуюсь, — заявил Дюков.

«Спартак» закончил чемпионат России по футболу на седьмом месте. Команда набрала 39 очков в 30 матчах. Шесть очков не хватило «красно-белым», чтобы участвовать в еврокубках.

NEWS.ru писал, что Федун поставил тренерскому штабу «Спартака» задачу вывести команду в сезоне-2020/21 в Лигу чемпионов. По его словам, также был согласован трансферный план. Федун заявил, что ждёт от команды настоящей борьбы в новом сезоне.