Появились новые данные о состоянии экс-футболиста «Спартака»

Бывший футболист «Спартака» Мухсин Мухамадиев, который на протяжении пяти недель находился в реанимации, переведен в общую палату, рассказала его жена Мохира. При этом его состояние врачи по-прежнему оценивают как тяжелое, передает РИА Новости.

Сейчас он уже в палате, но состояние все еще тяжелое. Врачи и медперсонал очень внимательно за ним следят. О прогнозах пока никто ничего не говорит, — сказала женщина.

Известно, что 58-летний Мухамадиев находится в реанимации Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России. Весной у него произошел инсульт, а после еще несколько апоплексических ударов. Мухамадиев выступал за «Спартак» в 1994-1995 годах. Также он играл за московские «Локомотив» и «Торпедо».

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве госпитализировали прямого потомка известных дворянских родов Трубецких и Голицыных — князя Александра Трубецкого. По данным канала, его доставили в реанимацию. Источники SHOT утверждают, что причиной госпитализации стали осложнения после перенесенной пневмонии. По информации канала, медикам удалось стабилизировать состояние 78-летнего князя.