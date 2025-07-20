«Спартак» на мажорной ноте начал новый сезон РПЛ

Московский «Спартак» начал новый сезон чемпионата России с победы, обыграв в домашнем матче махачкалинское «Динамо». Финальный счет составил 1:0.

Единственный гол на 37-й минуте забил бразильский полузащитник Маркиньос. Матч получился напряженным — арбитр Василий Казарцев отменил четыре гола «красно-белых» (три в первом тайме и один во втором). Гости играли в меньшинстве с 53-й минуты после удаления Мохамеда Аззи за вторую желтую карточку. Несмотря на численное преимущество, «Спартаку» не удалось увеличить счет.

Во втором туре чемпионата москвичи 26 июля примут калининградскую «Балтику», тогда как «Динамо» на следующий день сыграет с «Оренбургом» на выезде. Эта победа позволила «Спартаку» сразу занять место в верхней части турнирной таблицы.

Ранее сообщалось, что в матче открытия нового сезона чемпионата России по футболу московское «Динамо» сыграло вничью с «Балтикой» — 1:1. Калининградцам удалось выйти вперед уже на 13-й минуте: мяч забил Брайан Хиль, ставший первым сальвадорцем, отметившимся голом в Российской премьер-лиге. Во втором тайме, на 48-й минуте, дебютный гол за «Динамо» забил Хуан Касерес.