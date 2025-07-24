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24 июля 2025 в 09:18

SHOT: князь Александр Трубецкой попал в реанимацию в Москве

Князь Александр Трубецкой Князь Александр Трубецкой Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Telegram-канал SHOT сообщил, что в Москве госпитализировали прямого потомка известных дворянских родов Трубецких и Голицыных — князя Александра Трубецкого. По данным канала, его доставили в реанимацию.

Источники SHOT утверждают, что причиной госпитализации стали осложнения после перенесенной пневмонии. По информации канала, медикам удалось стабилизировать состояние 78-летнего князя.

Трубецкой — потомок древнего русского рода Трубецких, родился 14 марта 1947 года в Париже в семье русских эмигрантов. Он активно участвовал в жизни российской эмиграции, просветительских и благотворительных проектах.

Ранее стало известно, что народный артист РСФСР Михаил Боярский идет на поправку после госпитализации. Актера больше не беспокоят одышка, боли в ногах и осложнения после операции. У Боярского все показатели здоровья в норме, а динамика выздоровления — положительная.

Telegram-канал SHOT до этого сообщал о госпитализации певца Юрия Антонова. По его данным, артист оказался в столичной больнице из-за сердечного заболевания.

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