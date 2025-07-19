Молодые игроки «Спартака» отпраздновали победу над ЦСКА необычным способом

Футболисты московского «Спартака» исполнили оскорбительную кричалку в адрес ЦСКА после матча 15-го тура Молодежной футбольной лиги, сообщает РИА Новости. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 1:0.

После финального свистка игроки подошли к трибуне с болельщиками и вместе с ними выкрикнули оскорбление в адрес армейского клуба. Согласно регламенту РФС по этике, спортсменам запрещено использовать оскорбительные высказывания и жесты, в том числе в публичных выступлениях и соцсетях. Нарушения этого пункта могут повлечь дисциплинарные санкции.

Ранее экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал приоритет медийности над спортивными результатами в российском футболе. По его мнению, пока футбол будет на третьем-четвертом месте в системе ценностей, российские команды не смогут добиваться успехов. Особое возмущение спортсмена вызвала Медиалига с участием людей, далеких от профессионального спорта.

Вместе с тем Мостовой высказался о необходимости для «Спартака» стабильно входить в тройку призеров РПЛ. Напомнив о чемпионских амбициях команды в прошлом сезоне, он выразил уверенность, что клуб должен занимать верхние строчки турнирной таблицы независимо от возможного ухода лидеров.