После матча с «Зенитом» задержаны десятки болельщиков ЦСКА в Москве

В Москве полиция задержала десятки болельщиков ЦСКА после матча с «Зенитом», сообщили ТАСС в столичном ГУ МВД. Причиной массового задержания могло стать пиротехническое шоу, которое устроили фанаты «красно-синих». Встреча прошла 28 ноября на стадионе «ВЭБ-Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу «Зенита».

За различные правонарушения в территориальные отделы МВД доставлен ряд граждан для разбирательства и решения вопроса о привлечении к установленной законом ответственности,— сообщили в МВД.

Как сообщает РИА Новости, после окончания матча части болельщиков ЦСКА более часа не давали покинуть трибуну С. У входа на трибуны их ожидало большое количество сотрудников ОМОНа, которые вначале сопроводили их на досмотр, а затем отвели в автозаки. ПО некоторым данным, среди задержанных есть женщины и дети.

Ранее болельщики польского футбольного клуба «Легия» устроили беспорядки на стадионе во время проведения матча с «Лестером» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги Европы. Инцидент произошёл во втором тайме матча «Лестер» — «Легия», проходившем в Англии на стадионе «Кинг Пауэр». Болельщики польской команды зажгли файеры, после чего попытались прорваться на сектор с фанатами англичан. Также они ввязались в драку с полицейскими, которые пытались предотвратить столкновение между группами поддержки.