Пономарёв назвал Ломовицкого и Рассказова абсолютными бездарями

Бывший защитник московского футбольного клуба ЦСКА Владимир Пономарёв заявил, что считает бездарями воспитанников «Спартака» Александра Ломовицкого и Николая Рассказова. По его словам, «красно-белые» правильно поступили, продав полузащитника в казанский «Рубин», пишет «Спорт-Экспресс».

Я их с Рассказовым совершенно не понимаю. Они абсолютные бездари. Правильно ли сделал «Спартак», расставшись с Александром? Конечно! Если у человека нет таланта игры в футбол, он и не появится до конца карьеры. Другую голову на плечи ему не пришить, — сказал Пономарёв.

По его словам, Ломовицкий и Рассказов не соответствуют уровню «Спартака». Имея таких исполнителей в составе, коллективу сложно претендовать на высокие места.

Также Пономарёв заявил, что «красно-белым» не стоит ограничиваться продажей Ломовицкого, а нужно ещё избавиться от Рассказова.

Ломовицкий провёл за «Спартак» 46 матчей и отметился двумя результативными передачами. Также футболист выступал за тульский «Арсенал» и «Химки», в которых он играл на правах аренды. За «пушкарей» он сыграл в 47 встречах и записал на свой счёт четыре гола и два паса. За подмосковный коллектив Ломовицкий провёл восемь матчей и отличился двумя точными ударами.

Рассказов выступал за юношеские и молодёжные команды «Спартака» с 2010 по 2017 год. Во взрослой команде защитник провёл 68 матчей, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи. Также он играл в тульском «Арсенале».

Ранее «Спартак» и «Рубин» объявили о трансфере Ломовицкого. Контракт футболиста с новой командой рассчитан на 4,5 года. Сумма компенсации за переход хавбека не разглашается.