Отчалил: как некогда лучший форвард России уехал в Швейцарию

Уже после закрытия трансферного окна в ведущих европейских лигах стало известно о любопытном переходе с участием российского футболиста. Стремительно регрессирующий в ЦСКА Фёдор Чалов отправится в аренду в швейцарский «Базель», где проведёт полгода. Рассказываем подробнее о любопытной сделке.

По рукам

Арендное соглашение с «Базелем» рассчитано до конца нынешнего сезона и не имеет опции выкупа. То есть летом Чалов точно вернётся в ЦСКА. Игрок рассказал, что после поступления предложения от швейцарской команды сам попросил руководство армейцев отпустить его. Те не стали чинить препятствий.

Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу её в Швейцарии и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком, — заявил Чалов в интервью клубной пресс-службе ЦСКА.

По следам Салаха

Переход Чалова не все восприняли позитивно. Прославленный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин заявил, что считает трансфер двумя шагами назад для Чалова, так как швейцарская лига слабее российской.

Суммарная стоимость футболистов «Базеля» составляет чуть больше €50 млн, это где-то посередине между «Ростовом» и «Рубином», а Чалов, которого оценивают в 8,5 миллиона, стал самым дорогим игроком в составе.

Так что Сёмин одновременно и прав, и нет. По подбору футболистов и уровню конкуренции российский чемпионат действительно превосходит швейцарский. Это доказывает и рейтинг УЕФА, где Россия находится на 10-м месте, а Швейцария — на 14-м.

Юрий Сёмин Сергей Булкин/NEWS.ru

С другой стороны, отставание не столь критичное, а сам «Базель» является опытным еврокубковым бойцом и в последние годы регулярно играет в плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы. В клубном рейтинге УЕФА «Базель» находится на 28-м месте, он опережает все российские клубы. Лучший из представителей РПЛ — «Зенит» — занимает 33-ю позицию.

Благодаря регулярному выступлению в Европе футболисты «Базеля» имеют отличные шансы привлечь внимание европейских клубов. Так, например, произошло с египетским форвардом Мохаммедом Салахом, который пылил за швейцарский клуб с 2012 по 2014 год. Там его приметил «Челси», выложивший за футболиста €16,5 миллиона, ну а дальше все всё знают.

Конечно, глупо сравнивать Чалова с Салахом, но потенциал россиянина вполне позволяет ему играть в приличном европейском клубе. Теперь всё в руках и ногах форварда.

Армейское уныние

Чалов — воспитанник ЦСКА, с 18 лет он начал активно наигрываться в составе армейцев, прилично забивал, а в конце 2017 года был признан лучшим молодым футболистом России. Лучшим для нападающего стал сезон-2018/19, в котором он провел все 30 матчей в РПЛ, забил 15 мячей и сделал целых семь голевых передач. К голам в чемпионате он добавил два точных удара в Лиге чемпионов.

Летом 2019-го Чалов вполне мог уехать в АПЛ, «Кристал Пэлас» предлагал за игрока аж €25 миллионов, но ЦСКА отказался отпускать игрока. Позже Евгений Гинер рассказывал, что такое решение было связано с низким уровнем лондонской команды, которая традиционно борется за выживание в элитном английском дивизионе. По его словам, в топ-клуб они бы отпустили Чалова и за меньшие деньги.

Фёдор Чалов Сергей Булкин/NEWS.ru

В итоге армейцы прогадали и в следующем сезоне результативность Чалова сократилась почти вдвое — до восьми голов в чемпионате. Следующий чемпионат он провёл ещё слабее, забив семь мячей, а нынешний сезон точно является худшим в его карьере. Чалов потерял место в составе и стал часто начинать матчи на скамейке запасных. В итоге на его счету только три гола и две результативные передачи в 16 матчах. Смутные времена переживает и сам ЦСКА, который постоянно меняет тренеров, забыл про Лигу чемпионов и не борется за чемпионство.

В ожидании перезагрузки

Со сборной России у Чалова всегда были сложные отношения. На пике формы его игнорировал Станислав Черчесов, который в своем фирменном стиле то отказывался давать внятные объяснения отсутствию штампующего голы форварда, то заявлял, что на данный момент он нужнее молодёжной сборной.

Ситуация могла бы поменяться после ухода Черчесова, но занявшего его пост Валерия Карпина смешно даже спрашивать об отсутствии Чалова в сборной. Прямо сейчас нападающий по всем показателям не входит даже в топ-10 российских форвардов, однако в силах Чалова кардинально поменять эту ситуацию в ближайшие полгода.

На футбольном поле форвард умеет практически всё: забивать обеими ногами и головой, обыгрывать, открываться и отдавать тонкие передачи. Дело за малым: начать это всё демонстрировать. Россиянину пока всего 23 года, Роман Широков в этом возрасте, например, крепко пил и играл в Любительской лиге.