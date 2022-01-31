ЦСКА сообщил о планах отдать нападающего в аренду в «Базель»

Руководство ЦСКА находится в стадии активных переговоров с представителями «Базеля». «Армейцы» планируют отдать в аренду в швейцарский клуб нападающего Фёдора Чалова, сообщил порталу «Чемпионат» глава селекционного отдела клуба Андрей Мовсесьян.

Переговоры с «Базелем» по аренде Чалова идут. Они движутся в правильном направлении, все стороны понимают, чего хотят, — сказал он.

Издание отмечает, что московский клуб хочет отдать футболиста в аренду до конца сезона без права выкупа.

Нападающий является воспитанником ЦСКА. За основной состав «армейцев» он начал выступать с 2016 года. Всего Чалов провел 138 матчей за ЦСКА, в которых забил 45 мячей. В нынешнем сезоне на счету 23-летнего форварда 16 матчей и три забитых гола, что является его худшим статистическим показателем.

19 января ЦСКА объявил о подписании турецкого полузащитника «Лилля» Юсуфа Языджи. Медиаслужба клуба решила оригинально представить новичка и запустила в соцсетях ролик с отсылкой к шутке про «турков и русских Наташ».