«У нас тут много Наташ»: в ЦСКА странно представили турецкого новичка

В среду ЦСКА объявил о переходе на правах аренды футболиста «Лилля» Юсуфа Языджи. Для презентации новичка пресс-служба армейцев сняла видеоролик, в котором была приведена выдуманная переписка с игроком перед его переходом.

В данном видео ЦСКА связывается с Языджи через личную переписку в социальных сетях на английском языке. Турецкий футболист сначала игнорирует переписку. Затем аккаунт ЦСКА написал ему: «Юсуф, это Россия, у нас тут много Наташ». После этого футболист мгновенно ответил: «Пять минут, уже еду!».

Данный ролик был удалён из всех социальных сетей ЦСКА спустя 20 минут с момента публикации. Однако пользователи Instagram и Twitter успели сделать скриншоты видео.

Глава комитета по этике РФС Семен Андреев назвал данный ролик очень глупым и оскорбительным в адрес российских женщин, сообщает Telegram «Матч ТВ».

Это даже шуткой нельзя назвать, – сказал Андреев.

Отметим, что главным редактором клубного канала ЦСКА является Екатерина Кирильчева, которая призналась, что именно она придумала сюжет видео.

В условиях дефицита времени мною был придуман такой сюжет, который оказался неудачным и неуместным, а для многих еще и оскорбительным, – цитирует Кирильчеву официальный Twitter клуба.

Отметим, что в прошлом году ЦСКА уже попал в подобный скандал, когда девушка-блогер с ником Bad Barbie станцевала тверк на стадионе и изобразила секс с двумя мужчинами.

Ранее Савёловский районный суд столицы оштрафовал московский футбольный клуб ЦСКА на 100 тыс. рублей за нарушение правил безопасности на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с санкт-петербургским «Зенитом».