Валерий Карпин заявил, что Fan ID принесёт только неудобства фанатам

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в интервью Первому спортивному радио раскритиковал идею введения Fan ID. По мнению Карпина, паспорта болельщиков принесут неудобства людям, желающим посещать футбольные матчи. Тренер полагает, что это вызовет протест среди болельщиков.

Это катастрофа. Где это оформлять — я не владею информацией. У нас люди не знают, где билеты купить на футбол, а вы про Fan ID говорите, — отметил Карпин.

Депутат Государственной думы Светлана Журова сообщила, что использование Fan ID на матчах Российской премьер-лиги не было изначально прописано в законе. По слова Журовой, нет необходимости вводить паспорта болельщиков на матчи российского футбольного чемпионата.

24 января фанаты «Спартака» заявили о бойкоте матчей команды во всех турнирах до полной отмены закона о Fan ID. Этот закон подразумевает оформление «персонифицированной карты на посещение спортивного соревнования». Предполагается, что подобный электронный документ поспособствует увеличению безопасности на спортивных мероприятиях.

Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 30 декабря 2021 года. Для внедрения этой системы в 2021–2022 годах из бюджета будет выделено порядка 773 млн рублей.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов оценил решение фанатов «Спартака», «Зенита» и ряда других клубов отказаться от оформления Fan ID и бойкотировать матчи своих команд. Он призвал болельщиков идти на диалог, а не добиваться своего ультиматумами.