Кержаков прокомментировал эмоциональное высказывание Черчесова о Чалове

https://static.news.ru/photo/920210ba-36dc-11eb-98e8-fa163e074e61_660.jpg Александр Кержаков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший игрок петербургского «Зенита» Александр Кержаков заявил, что только главный тренер вправе решать, кого вызывать в сборную, а кого — нет.

Такое мнение он высказал после резонансного заявления главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова об игроке московского ЦСКА Фёдоре Чалове. Ранее специалист сказал, что «бездарный» Антон Заболотный лучше, чем «талантливый» Фёдор Чалов.

По мнению Кержакова, это разноплановые футболисты.

В свои 22 Чалов уже успел стать лучшим бомбардиром чемпионата, что говорит о большом потенциале Фёдора. Он хорошо открывается, обладает голевым чутьём, — рассказал Кержаков в интервью «Спорт-Экспрессу».

Главный минус Чалова, по его мнению, отсутствие стабильности. В свою очередь Заболотный — работоспособный, действует в силовой манере, неуступчив в борьбе, но «грешит разбазариванием голевых моментов».

Ранее во время интервью телеканалу «Матч ТВ» главный тренер назвал братьев Миранчук и форварда ЦСКА Фёдора Чалова «золотым активом», которому пора себя «хотя бы позолоченным сделать». По его словам, футболисты не слушают указания тренерского штаба. Также тренер заявил, что для команды лучше, если за неё играет «бездарный» нападающий «Сочи» Антон Заболотный, чем «талантливый» «армеец» Чалов, который «ничего не делает».

После этого на наставника национальной команды посыпался шквал критики. Особенно недовольным оказалось руководство ЦСКА, которое посчитало высказывания Черчесова оскорблениями, писал NEWS.ru.