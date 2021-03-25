Россия разгромила Исландию в дебютном матче молодёжного Евро

https://static.news.ru/photo/b6254db0-8d9c-11eb-a498-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/teamrussia_u21

Сборная России начала с крупной победы свой путь на чемпионате Европы по футболу для игроков младше 21 года.

Россияне обыграли исландцев со счётом 4:1. Самым заметным игроком в составе российской команды был нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов. На 31-й минуте он открыл счёт, реализовав пенальти. Все остальные голы сборной были забиты с его передач. На 42-й минуте отличился Наир Тикнизян. В добавленное к первому тайму время забил Арсен Захарян. Четвёртый мяч на счету Дениса Макарова (52-я минута). Единственный гол у исландцев забил Свейн Гудйонсен на 59-й минуте.

Россияне владели подавляющим преимуществом. Они нанесли 17 ударов по воротам против двух у соперника. 61% игрового времени мяч находился в распоряжении сборной России.

Матч соперников российской сборной по группе C — команд Франции и Дании — начнётся в 23:00 мск.

Ранее «взрослая» сборная России со счётом 3:1 обыграла Мальту в первом матче отборочного турнира к чемпионату мира по футболу, передавал NEWS.ru.