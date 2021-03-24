Сборная России обыграла Мальту на старте отбора к чемпионату мира — 2022

https://static.news.ru/photo/d56ac4e0-8ceb-11eb-ada9-96000091f725_660.jpg Станислав Черчесов Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Сборная России по футболу обыграла команду Мальты в первом туре отборочного этапа к чемпионату мира — 2022 в Катаре.

Встреча прошла на Мальте и завершилась со счётом 3:1 в пользу команды Станислава Черчесова. На 23-й минуте отличился Артём Дзюба, на 35-й — Марио Фернандес (с передачи Дзюбы). Во втором тайме один мяч за хозяев отыграл Джозеф Мбонг (56-я минута), а окончательный счёт установил вышедший на замену Александр Соболев, он отличился в добавленное время.

Таким образом, российская сборная стартовала с победы в отборочном цикле чемпионата мира — 2022, 27-го подопечные Черчесова сыграют в Сочи с командой Словении, 30-го — со Словакией на выезде. Так же в группе россиян за путёвку поборются Хорватия и Кипр.

23 марта Дзюба пошутил над Юрием Жирковым, оценивая новую форму сборной России, писал NEWS.ru.