«Он собирался навалять»: Денисов о предложении Черчесова пройти в душ

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Денисов рассказал, как экс-тренер московского «Динамо» и нынешний наставник национальной команды предложил ему подраться и пройти с ним в душевую. Своим мнением хавбек поделился на YouTube-канале «Сычёв подкаст и Денис Казанский».

Он мне собирался навалять. При всём «Динамо» он мне показал на душ: «Пошли в душ, будем там с тобой...» Не знаю, что он хотел. Может, я ему понравился. Но я интеллигентно отказался, — рассказал Денисов.

Игрок добавил, что после этого они серьёзно поругались в кабинете тренера, после чего наставник пообещал «уничтожить» Денисова. Диалог прошёл тет-а-тет.

Более того, как сказал футболист, он «прессанул бы разок» Черчесова, однако сразу бы закончил с карьерой. Его контракт с «Динамо» был рассчитан на четыре миллиона евро в год.

Он также вспомнил, как в мае 2018 года Черчесов угрожал футболисту сломать шею. Тогдашний конфликт был связан с полузащитником Артуром Юсуповым, который потерял место в основном составе клуба из-за переговоров с петербургским «Зенитом». Денисов уговаривал специалиста вернуть хавбека в команду.

Денисов объявил о завершении спортивной карьеры в мае 2019 года. Он является четырёхкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России, Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА.

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