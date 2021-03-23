Охранник ЦСКА заламывал руки журналистам, снимавшим приезд Олича

https://static.news.ru/photo/adeeef36-8bc9-11eb-846c-96000091f725_660.jpg Фото: pfc_cska/vk.com

Журналистам мешали снимать приезд хорватского тренера Ивицы Олича на базу ЦСКА. Соответствующий ролик попал в Сеть.

Видео было опубликовано в Twitter «Спорт-Экспресса». На кадрах видно, как заместитель генерального директора по безопасности ЦСКА Иван Уланов мешает снимать одному журналисту и заламывает руки другому.

О назначении Олича главным тренером ЦСКА объявил во вторник, 23 марта. Подробности контракта с 41-летним специалистом не уточняются. Накануне московский клуб объявил об уходе с поста главного тренера белоруса Виктора Гончаренко.

Олич с 2003 по 2006 год сыграл за ЦСКА 116 матчей, в которых забил 44 гола. В качестве главного тренера он нигде не работал, но был ассистентом Златко Далича в сборной Хорватии с 2017 по 2021 год.

Как писал NEWS.ru, контракт с Гончаренко был расторгнут по обоюдному согласию. Он возглавил «армейцев» в декабре 2016 года, под его руководством команда выиграла 82 матча из 167, завоевала Суперкубок и дважды стала серебряным призёром РПЛ.