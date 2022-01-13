Охота на вменяемость: почему Кубок Африки превращается в фарс

Несколько дней назад в Камеруне стартовал Кубок Африки, который ещё перед началом сопровождался множеством скандалов. К сожалению, со стартом турнира к старым проблемам добавились новые. Рассказываем подробнее о том, почему первенство континента вызывает кучу вопросов и недоумений.

Уставший судья

Мощнейший скандал на турнире разгорелся из-за действий арбитра из Замбии Джанни Сиказве, который обслуживал встречу первого тура группового этапа между Мали и Тунисом. Ближе к концу встречи судья, видимо, устал. Возможно, он опаздывал по каким-то очень важным делам. Так или иначе, первый раз финальный свисток рефери дал на 86-й минуте, но помощники быстро указали ему на ошибку.

Сиказве не сдался и во второй раз увёл команды с поля за несколько секунд до истечения основного времени. И это при двух пенальти, девяти заменах и просмотре VAR! К этому моменту сборная Мали вела со счётом 1:0, тунисцы отчаянно протестовали, но Сиказве был непреклонен. Правда, через полчаса организаторы попросили команды доиграть встречу с другим арбитром. Победившие футболисты из Мали даже послушно вернулись на поле, но обиженная сборная Туниса отказалась далее участвовать в этом фарсе.

Удивительно и то, что Сиказве — опытный судья, имеющий международный статус с 2007 года. Арбитр даже поработал на одной игре чемпионата мира — 2018 в России, но на следующий мундиаль в Катаре после таких перформансов он вряд ли поедет.

Пойте сами

Путаницы с гимнами регулярно случаются на соревнованиях самого высокого уровня по совершенно разным видам спорта. Сложно посчитать, сколько раз по всему свету вместо российского гимна включали то его версию времён СССР, то «Патриотическую песню» Глинки. На Кубке Африки, казалось бы, таких проблем быть не должно. Страны хорошо знакомы со своими соседями, поэтому риск путаницы можно было бы оценить как очень низкий.

Однако камерунские организаторы не боятся сложных вызовов. Перед матчем Гамбии против Мавритании попытка включить верный гимн последних провалилась трижды. Мавританские футболисты поняли, что нужно брать инициативу в свои руки, и сами исполнили гимн. С одной стороны, смотрелось это круто, с другой — не очень понятно, как в XXI веке подобное вообще может происходить.

Игроки сборной Мавритании по футболу Chadi/Xinhua/Global Look Press

Проблемный бэкграунд

Изначально Камерун должен был принять Кубок Африки ещё в 2019 году, однако турнир был экстренно перенесён в Египет из-за гражданской войны в стране и проблем со строительством стадионов. Самой сложной оказалась 60-тысячная арена в столице Камеруна Яунде, которую строили 12 лет и успели сдать в последний момент. Напрашивается параллель с «Газпром Ареной» в Санкт-Петербурге, однако африканцы умудрились потратить на строительство почти в два раза больше россиян — около 300 миллионов евро.

Традиционные проблемы возникли и с формированием составов команд. Дело в том, что Кубок Африки идёт параллельно с европейскими клубными турнирами, но формально команды не могут препятствовать участию своих игроков в африканском первенстве. Однако неформально клубы пытаются всеми силами воспрепятствовать отъезду игроков. Тем более тех, кто находится на ведущих ролях.

Проблему бы решило проведение турнира летом, как это делают в Европе и Южной Америке, но в это время года в большинстве африканских стран играть просто невыносимо. Этот тезис лишний раз подтвердил предыдущий Кубок Африки, который прошёл в июле 2019-го в Египте.

Унылое зрелище

Африканский футбол у многих ассоциируется с весёлой остроатакующей игрой с обеих сторон: кучей голов, опасных моментов и красивых финтов. Однако пока это предубеждение не имеет ничего общего с реальностью. Из 12 матчей на турнире только в одном было забито три мяча. В остальных же встречах зрители не увидели и двух голов, а два поединка завершились нулевой ничьей.

via www.imago-images.de/Global Look Press

Такую чудовищную результативность можно было бы списать на плохую реализацию моментов, но их катастрофически не хватает. Команды, как правило, играют в оборонительный футбол, очень медленно передвигаясь по полю. Уровень скоростей зачастую сравним с соревнованиями в любительском футболе.

Это выглядит очень странно, особенно с учётом подбора футболистов у некоторых команд. Звёзды АПЛ Мохамед Салах, Рияд Марез, Садио Мане пока не отметились ничем примечательным. Последний, правда, реализовал решающий пенальти в добавленное время. Однако от игроков такого калибра хотелось бы большего. Тем более в соперниках у звёздных африканских сборных не Франция и Италия, а Зимбабве со Сьерра-Леоне.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп незадолго до старта турнира угодил в скандал, назвав Кубок Африки «маленьким турниром». Специалиста накрыло сумасшедшей волной хейта, он был вынужден оправдываться, заявив, что его не так поняли. Однако время показало, что немец даже сделал Кубку Африки комплимент.