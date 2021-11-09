Генподрядчик по системам безопасности «Газпром Арены» объявлен в розыск

Следственный комитет России объявил в международный розыск в рамках дела о мошенничестве учредителя ООО «Группа компаний „Охрана“» Алексея Кобыщу. Его компания была генподрядчиком работ по установке систем безопасности во время строительства стадиона «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По делу о мошенничестве в особо крупном размере объявлен в международный розыск генподрядчик систем безопасности на «Газпром Арене» — единственный учредитель ООО «Группа компаний „Охрана“» Кобыща Алексей Юрьевич. Следствие потребует для него заочного ареста в одном из московских судов в ближайшее время, — рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе Басманного суда Москвы заявили ТАСС, что против бенефициара крупнейшего генподрядчика выдвинуто обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. 9 ноября пройдёт судебное заседание по избранию заочной меры пресечения в виде заключения под стражу.

В конце 2020-го председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о расследовании дела по факту хищения бюджетных средств при строительстве стадиона. Речь шла о завышении стоимости при закупке системы видеонаблюдения. Ущерб оценили в 180 млн рублей.

Источники СМИ рассказывали о мошеннической схеме ещё в 2019 году и отмечали, что тогда уже начались обыски. По версии СК, в качестве субподрядчика привлекали ООО «Группа компаний „Охрана“».

Строительство нового стадиона для ФК «Зенит» началось в 2007 году на Крестовском острове в Санкт-Петербурге. Однако в связи с проведением чемпионата мира по футболу было принято решение отправить проект на доработку, чтобы стадион полностью удовлетворял требованиям ФИФА.

Официальное открытие арены произошло в апреле 2017 года, а смета на строительство площадки за эти 10 лет выросла в несколько раз. С учётом всех изменений сметная стоимость строительства объектов на Крестовском острове — стадиона, зоны контроля доступа и намывных территорий — составила 42 млрд рублей.