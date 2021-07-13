Трое африканских футболистов попали в тюрьму в России

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Трое африканских футболистов попали в тюрьму за попытку незаконного пересечения российской границы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, изначально граждане Сенегала Ба Мусса и Барри Мамаду Мусса, а также гвинеец Диалло Шейх Умар приехали в Белоруссию на сборы с одним из местных клубов, но им не понравились условия, поэтому они решили податься в Россию.

25 февраля африканцы были найдены возле деревни Лобок Невельского района Псковской области. Футболисты попытались вдоль железной дороги пройти границу России. Источник сообщает, что при задержании у футболистов отсутствовали паспорта. Позже выяснилось, что документы остались у руководства белорусского клуба.

Дело закончилось тем, что Невельский районный суд Псковской области приговорил каждого из африканских граждан к восьми месяцам исправительной колонии.

Ранее сообщалось, что прокуратура Нидерландов намерена привлечь к ответственности нападающего «Спартака» Квинси Промеса по обвинению в нанесении ножевых ранений.