Судья дважды перепутал время финального свистка в матче Кубка Африки

Матч группового этапа Кубка африканских наций между сборными Туниса и Мали завершился массовой потасовкой после того, как судья дал финальный свисток раньше времени. Итоговый счёт — 1:0 в пользу малийской команды.

Сначала рефери дал финальный свисток на 85-й минуте встречи, за пять минут до конца основного времени, но вскоре отменил решение. Затем он дал свисток об окончании игры повторно, за 40 секунд до истечения 90 минут. При этом во втором тайме было произведено девять замен, был назначен пенальти, случилось удаление, а также был перерыв на водопой.

Решение судьи пытались опротестовать тренеры и футболисты команды Туниса, произошла потасовка. Однако матч так и не был продолжен, он завершился раньше времени со счётом 1:0 в пользу Мали.

Турнир проходит в Камеруне. Действующими чемпионами Африки являются футболисты сборной Алжира.

Ранее бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра выступил в защиту футболистов с нетрадиционной ориентацией. Многократный чемпион Англии признался, что в составе каждой команды есть как минимум два гомосексуалиста.