Патрис Эвра: в каждой футбольной команде есть по два гомосексуала

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра выступил в защиту футболистов с нетрадиционной ориентацией. Многократный чемпион Англии признался, что в составе каждой команды есть минимум два гомосексуала, сообщает Marca.

Вам настанет конец, если в футбольном сообществе вы признаетесь, что вы – гей. В Англии к нам приводили человека, который рассказал команде о гомосексуализме. Некоторые из футболистов заявили: «Это противоречит моей вере. Если в этой комнате присутствует гомосексуал, ему нужно уйти. В этот момент я сказал: «Пусть все заткнутся!» Представляете? Я выступал с футболистами, которые были гомосексуалами. Они признавались мне в этом один за другим, поскольку боялись рассказать другим способом. Каждый клуб имеет в составе не менее двух игроков, имеющих нетрадиционную ориентацию. Но в футболе, если вы в этом признались, все кончено, – рассказал Эвра.

Отметим, что в Англии Эвра выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Вест Хэм». Кроме того, он известен по выступлениям за «Ювентус» и «Монако». Француз является пятикратным чемпионом Англии и двукратным чемпионом Италии.

Ранее футболист «Баварии» Леон Горецка призвал спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией раскрыться. По мнению игрока сборной Германии, мировое сообщество, включая болельщиков и сотрудников футбольных клубов, должно поощрять такие поступки.