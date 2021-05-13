Хавбек «Баварии» призвал футболистов к каминг-ауту

Полузащитник футбольного клуба «Бавария» Леон Горецка призвал спортсменов с нетрадиционной сексуальной ориентацией раскрыться. Об этом он сообщил в интервью StN.
Думаю, это [каминг-аут] проложит путь для многих людей, которым больше не нужно будет скрывать ориентацию, —
сказалон.
По его словам, мировое сообщество, включая болельщиков и сотрудников футбольных клубов, должно поощрять такие признания и делать акцент не на сексуальной ориентации, а на профессиональных качествах.
Как команда, болельщики, клубы и общество мы должны поощрять игроков, делающих каминг-аут, и судить их на основе игры, а не сексуальной ориентации, — заключил хавбек.
Мюнхенский коллектив регулярно проводит акции в поддержку сексуальных меньшинств. Например, летом 2020 года стадион «Альянц Арена» был окрашен в радужные цвета в знак поддержки ЛГБТ-движения.
Ранее «Бавария» стала досрочным победителем чемпионата Германии по футболу в сезоне-2020/21. Для мюнхенского клуба это девятое чемпионство подряд.