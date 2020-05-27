Кубок африканских наций по футболу хотят перенести на 2022 год

Футбольный Кубок африканских наций, который должен пройти в Камеруне в 2021 году, может быть перенесён на год из-за пандемии коронавируса.
Турнир должен пройти с 9 января по 6 февраля 2021 года, но Африканская конфедерация футбола в ближайшее время собирается объявить о переносе соревнований на 2022 год. Отмечается, что рассматривается два варианта проведения турнира: в январе или летом 2022 года, сообщает RMC Sport.
Ранее представитель Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены, писал NEWS.ru.
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