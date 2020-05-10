В ФИФА прокомментировали возможность переноса ЧМ-2022

https://static.news.ru/photo/98b41b38-929f-11ea-8e8e-fa163e074e61_660.jpg Фото: yangyuanyong/Xinhua/Global Look Press

Представитель Международной федерации футбола (ФИФА), отвечая на вопрос о том, может ли чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре быть перенесён из-за пандемии коронавируса, заявил, что решения для смягчения воздействия распространения коронавируса на календарь международных матчей по футболу будут найдены.

ФИФА уверена, что в сотрудничестве с федерациями и другими ключевыми заинтересованными сторонами будут найдены решения для смягчения воздействия коронавируса на футбол, — сообщает РИА Новости.

Ранее вице-президент ФИФА и глава КОНКАКАФ канадец Виктор Монтальяни выступил с инициативой. Он предложил изменить формат проведения футбольных сезонов в 2021 году на систему «весна-осень», писал NEWS.ru.