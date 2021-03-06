Салах может уйти из «Ливерпуля» после конфликта с Клоппом

https://static.news.ru/photo/e3c26a64-7f37-11eb-a0f8-96000091f725_660.jpg Мохамед Салах Фото: facebook.com/momosalah

28-летний египетский нападающий Мохамед Салах поссорился с 53-летним немецким главным тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом. Конфликт даже может привести к уходу игрока из команды.

Не слишком хорошие отношения окончательно испортились после матча «Ливерпуля» и «Челси». Тогда Клопп заменил Салаха на 61-й минуте, чем египтянин был очень недоволен. Гнев форварда поддержал его агент, который опубликовал в Twitter пост с точкой, сообщает AS.

Салах перешёл в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. Его контракт рассчитан до лета 2023 года. В составе «красных» он выиграл Лигу чемпионов, а также помог клубу стать чемпионом Англии после 30-летнего «перерыва».

Как писал NEWS.ru, «Ливерпуль» проявляет интерес к 22-летнему нападающему ПСЖ и сборной Франции Килиану Мбаппе. По сведениям Canal+, Фабиньо, выступающий за «красных», пообещал французу, что он станет настоящей звездой, если перейдёт в английский клуб. Клопп активно контактирует с окружением Мбаппе, пытаясь убедить близких футболисту людей в том, что ему следует переехать в Англию.