Очко не устроит никого: «Спартак» и ЦСКА готовятся к дерби всея Руси

В воскресенье столицу ждёт главное дерби страны — «Спартак» на своей арене сыграет с ЦСКА. И в кои-то веки матч действительно решает очень многое, от него напрямую зависит, кто в следующем сезоне сыграет в еврокубках и в каких именно. Ничья не устроит никого.

Особенно горячий

Встреча двух столичных команд — это всегда круто, это история про яркие эмоции болельщиков, игроков и тренерского штаба. Это адреналин, который начинает ощущаться за несколько дней до стартового свистка и продолжает держаться ещё неделю после события. Это скандалы на поле и за его пределами, «особое» отношение правоохранительных органов и часовые задержки при выходе со стадиона. Это страсти, радость одних и боль других. А когда дерби что-то решает в турнирной таблице — становится ещё горячее.

И сейчас фанатов ожидает именно это. «Спартак» после 26 матчей расположился на третьем месте, ЦСКА — на пятом, и разделяет соперников всего одно очко.

За четыре тура до конца чемпионата оба клуба рискуют остаться за пределами зоны еврокубков, которые в этом году для нас и так сокращены. Теперь в Лиге чемпионов и Европы могут сыграть только по две команды из России, плюс — победитель Кубка страны.

Только представьте, что будет с «красно-белыми», если «армейцы» победят. Команда Доменико Тедеско хорошо начала сезон и какое-то время даже участвовала с «Зенитом» в чемпионской гонке. Да и ЦСКА, несмотря на провалы Виктора Гончаренко, всё-таки был вполне высоко (на втором месте после 21-го тура). Обе команды вложились в трансферы: первые приобрели Виктора Мозеса, Йоррита Хендрикса, вернули Промеса, вторые просто потратили запредельные 30 миллионов на новичков.

А надо ли в Европу?

Ивица Олич pfc_cska/vk.com

Но надо признать, несмотря на все обновления, оба коллектива сейчас выглядят сырыми. В ЦСКА сменился тренер, что редко добавляет стабильности. Ивица Олич, обыгравший посредственных соперников — «Тамбов» (2:1) и «Ротор» (2:0), затем уступил «Сочи» (1:2), а затем вылетел из Кубка России после 0:3 от «Локомотива». Так что встреча со «Спартаком» — проверка молодого тренера на прочность.

Но и у Доменико Тедеско, несмотря на возвращение в Германию по окончании сезона, всё непросто: обидное поражение от «Локомотива» (0:2) и разгром от «Уфы» (0:3). Последние — явный аутсайдер РПЛ, которому скоро предстоит бороться за право остаться в высшей лиге в стыковых матчах. И плевать, что эта команда неудобная для «Спартака» (последний раз «красно-белые» побеждали в мае 2019 года, затем дважды сыграли вничью и раз уступили). Это не может быть отговоркой для клуба, который до недавнего времени боролся за золото.

Теоретически Тедеско мог бы расслабиться и готовиться к новому вызову, однако возвращаться на родину, оставив московский клуб за пределами еврокубковой зоны, — это удар по имиджу. Попасть в Лигу чемпионов — вот это было бы другое дело. Шансы на это пока есть, но необходимо выиграть все оставшиеся четыре матча.

Футбольный агент Дмитрий Селюк, несмотря на последние результаты «красно-белых», уверен в победе хозяев.

Естественно, обе команды хотят победить — это ясно. Но «Спартак» окажется сильнее: спад в двух играх, особенно встряска после «Уфы», поменяет «красно-белых», которые хотят попасть в Лигу чемпионов. «Армейцы» всегда пропускают — это говорит о проблеме в линии обороны, плюс и в атаке выглядят нестабильно. Просто в составе ещё не очень хорошая психологическая атмосфера, — сказал Селюк.

По его мнению, новому тренеру «армейцев» пока «даётся время на перестроение команды, он продолжает то, что есть».

Да, Ивица не совсем опытный тренер. Игра будет решающей для него вот в чём: если ЦСКА проигрывает, то команде не стоит мечтать о втором или третьем месте. В лучшем случае четвёртое, или можно вообще дальше отодвинуться. А «Спартак», если выигрывает, продолжит бороться за попадание в Лигу чемпионов. Учитывая, что это подготовительный год к столетию «Спартака» — результат неплохой. Все будут настраиваться на победу. «Красно-белые» обязаны выиграть, — уверен агент.

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Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили в беседе с NEWS.ru отметил, что «эта игра действительно станет чуть ли не ключевой в сезоне» не только для Олича, но и для Тедеско. Однако новоиспечённый тренер «красно-синих» по-настоящему удивляет. И совсем не с положительной стороны.

Олич удивляет тем, что две игры под его руководством упущены. Но винить в этом Ивицу нельзя. Сегодня, как ни странно, ЦСКА неплохо играет в чемпионате России. Это может быть невезением для хорвата как для профессионала, у него нет тренерского опыта, он не может перестроить коллектив по ходу встречи во время тяжёлых испытаний. Обратите внимание, «армейцы» не стоят на месте, бегают как угорелые, стараются атаковать, но не получается, — отметил Кавазашвили.

Вратарь уточнил, что его бывшая команда «очень любит пропускать ерунду», поэтому он не удивится, если «армейцы» «положат в ворота Александра Максименко такие голы».

Это дерби будет самой настоящей борьбой. Но если «Спартак» не очухается и в воскресенье не будет стараться выиграть, то команда потеряет все шансы на еврокубки. Конец сезона уже. Но я уже от них ничего не ожидаю. При этом я думаю, будет ничья 2:2, потому что соперники друг друга знают, обе команды в последнее время, к сожалению, проигрывают, показывая при этом неплохой футбол, — заключил он.

Бывший защитник «красно-синих» Максим Боков, напротив, убеждён, что ни о какой ничье и речи идти не может.

Те и другие проиграли предыдущие игры, и смотреть на турнирную таблицу не надо. Это извечные соперники, эти матчи всегда стоят особняком, будет бескомпромиссная борьба, но ничьей точно не закончится. Думаю, что «армейцы» найдут в себе силы, проявят характер и победят в этом матче. Но будет точно нелегко, — сказал Боков корреспонденту NEWS.ru.