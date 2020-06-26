Общее собрание РПЛ проголосовало за изменения в регламенте

https://static.news.ru/photo/2b7fb70a-b7b8-11ea-8e9e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Прядкин Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) И Российского футбольного союза (РФС) провело совещание с руководителями клубов и представителями медицинских штабов.

Представители клубов проголосовали за исключение из регламента правила минимального количества игроков в заявке на матч (16 полевых и 2 вратаря), также команду не будут исключать из турнира за повторную неявку на матч. Помимо этого, теперь внесение изменений в календарь согласовывается всеми участниками матчей и утверждается исполкомом РФС. Итоговое решение о внесении поправок в регламент примет Бюро Исполкома РФС, сообщает пресс-служба лиги.

Президент РПЛ Сергей Прядкин подчеркнул, что поправки необходимы для того, чтобы сохранить целостность турнира.

Ранее бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура чемпионата России между «Краснодаром» и «Динамо» на 19 июля. Изначально игра должна была состояться 21 июня в 20:00, но команда «Динамо» в полном составе была вынуждена уйти на карантин из-за трёх заразившихся COVID-19 футболистов.