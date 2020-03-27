https://static.news.ru/photo/84626290-6ff7-11ea-8881-fa163e074e61_660.jpg Фото: Manuel Neuer/Global Look Press

Голкипер футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер может продолжить спортивную карьеру в английском «Челси».

Соглашение 34-летнего вратаря с немецким коллективом рассчитано до лета 2021 года. На данный момент стороны не могут найти компромисс о новом контракте. Нойер хочет долгосрочное соглашение, с чем не согласно руководство команды, сообщает Bild.

В связи с этим вероятность того, что футболист покинет клуб, увеличивается. Наиболее возможным претендентом на немецкого спортсмена является английский «Челси», который недоволен игрой основного голкипера Кепы Аррисабалаги, которого хотят выгодно продать.

«Челси» приобрёл 25-летнего испанского футболиста в 2018 году за €80 миллионов.

Мюнхенская «Бавария», в свою очередь, хочет приобрести у каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штегена.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года. На его счету 373 матча за команду.

Бывший полузащитник футбольного клуба «Аякс» Абдельхак Нури очнулся после комы, в которой находился в течение двух лет, восьми месяцев и 19 дней, ранее писал NEWS.ru.