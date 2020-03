Теперь воспитанник амстердамского коллектива может сидеть в инвалидном кресле и принимать пищу, сообщает TalkSPORT в своём Twitter.

After 2 years, 8 months and 19 days, Abdelhak Nouri has woken from a coma.



He can now eat and sit in a wheelchair.



The Ajax midfielder collapsed in a match vs Werder Bremen on July 8th 2017.



Such good news to hear pic.twitter.com/A3SnzqfFLI