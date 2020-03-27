22-летний нидерландский футболист во время матча с немецким «Вердером» 8 июня 2017 года потерял сознание. После того как хавбека доставили в больницу, у него была диагностирована сердечная аритмия с необратимыми последствиями для головного мозга. После исследования врачи сообщили, что большая часть мозга не функционирует, а шансы на восстановление важнейших жизненных функций равны нулю.
В сезоне-2016/17 он сыграл за «Аякс» во всех турнирах 15 игр и отличился одним голом.
Футболистов будут просить отказаться от 50% зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. О временном понижении намерена просить Международная федерация футбола, ранее писал NEWS.ru.