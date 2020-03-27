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Бывший полузащитник футбольного клуба «Аякс» Абдельхак Нури очнулся после комы, в которой находился в течение двух лет, восьми месяцев и 19 дней.

Теперь воспитанник амстердамского коллектива может сидеть в инвалидном кресле и принимать пищу, сообщает TalkSPORT в своём Twitter.

22-летний нидерландский футболист во время матча с немецким «Вердером» 8 июня 2017 года потерял сознание. После того как хавбека доставили в больницу, у него была диагностирована сердечная аритмия с необратимыми последствиями для головного мозга. После исследования врачи сообщили, что большая часть мозга не функционирует, а шансы на восстановление важнейших жизненных функций равны нулю.

В сезоне-2016/17 он сыграл за «Аякс» во всех турнирах 15 игр и отличился одним голом.

Футболистов будут просить отказаться от 50% зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. О временном понижении намерена просить Международная федерация футбола, ранее писал NEWS.ru.

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