https://static.news.ru/photo/d1dd7268-6ff1-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Фото: NouriOfficial/Facebook

Бывший полузащитник футбольного клуба «Аякс» Абдельхак Нури очнулся после комы, в которой находился в течение двух лет, восьми месяцев и 19 дней.

Теперь воспитанник амстердамского коллектива может сидеть в инвалидном кресле и принимать пищу, сообщает TalkSPORT в своём Twitter.

After 2 years, 8 months and 19 days, Abdelhak Nouri has woken from a coma.



He can now eat and sit in a wheelchair.



The Ajax midfielder collapsed in a match vs Werder Bremen on July 8th 2017.



Such good news to hear pic.twitter.com/A3SnzqfFLI — talkSPORT (@talkSPORT) March 26, 2020

22-летний нидерландский футболист во время матча с немецким «Вердером» 8 июня 2017 года потерял сознание. После того как хавбека доставили в больницу, у него была диагностирована сердечная аритмия с необратимыми последствиями для головного мозга. После исследования врачи сообщили, что большая часть мозга не функционирует, а шансы на восстановление важнейших жизненных функций равны нулю.

В сезоне-2016/17 он сыграл за «Аякс» во всех турнирах 15 игр и отличился одним голом.

Футболистов будут просить отказаться от 50% зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. О временном понижении намерена просить Международная федерация футбола, ранее писал NEWS.ru.