Футболистов будут просить отказаться от 50% зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. О временном понижении намерена просить Международная федерация футбола.
Такая инициатива была выдвинута на совещании руководства ФИФА с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. На совещании обсуждались антикризисные меры в связи с распространением коронавируса,
После улучшения ситуации контракты спортсменов обещают вернуть к прежнему статусу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты немецкого клуба «Унион Берлин», выступающего в Бундеслиге, из-за пандемии коронавируса решили полностью отказаться от зарплат. Руководство и обслуживающий персонал, в свою очередь, частично отказались от выплат.
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