https://static.news.ru/photo/ddfdf172-6fc8-11ea-8e57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yevgeny Philippov/Global Look Press

Футболистов будут просить отказаться от 50% зарплаты из-за ситуации с коронавирусом. О временном понижении намерена просить Международная федерация футбола.

Такая инициатива была выдвинута на совещании руководства ФИФА с представителями Ассоциации европейских клубов и Международной федерации ассоциаций профессиональных футболистов. На совещании обсуждались антикризисные меры в связи с распространением коронавируса, пишет Marca.

После улучшения ситуации контракты спортсменов обещают вернуть к прежнему статусу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что футболисты немецкого клуба «Унион Берлин», выступающего в Бундеслиге, из-за пандемии коронавируса решили полностью отказаться от зарплат. Руководство и обслуживающий персонал, в свою очередь, частично отказались от выплат.