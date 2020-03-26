https://static.news.ru/photo/6fbaa61a-6f41-11ea-b55e-fa163e074e61_660.jpg Фото: fc-union-berlin.de

Футболисты немецкого клуба «Унион Берлин», выступающего в Бундеслиге, из-за пандемии коронавируса решили полностью отказаться от зарплат.

Руководство и обслуживающий персонал, в свою очередь, частично отказались от выплат, сообщает пресс-служба клуба.

Президент клуба Дирк Цинглер завил, что все сейчас отказываются от крупных сумм, чтобы получилось преодолеть этот кризис в мире.

В Бундеслиге «Унион» после 25 туров занимает 11-е место в турнирной таблице.

Ранее организация DFL, управляющая Бундеслигой, приняла решение приостановить чемпионат Германии по футболу с 17 марта по 2 апреля из-за распространения коронавируса, писал NEWS.ru.