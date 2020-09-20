Николич считает, что в «Локомотиве» нет лидеров

Футбольный клуб «Локомотив», наконец, одержал первую победу спустя пять туров Российской премьер-лиги. Команда одолела «Тамбов» с минимальным счётом 1:0. Но игра, откровенно говоря, впечатлить не смогла. После того как Фёдор Смолов «распаковал» ворота соперников, футбол как будто остановился ровно до 75-й минуты, пока в атаку не вступили гости. Главный тренер «потерпевших» Сергей Первушин объяснил, почему команда так поздно активизировалась.

— Вы начали активно играть в атаке после 75-й минуты. До этого боялись пропустить гол? Всё-таки немного поздновато...

— Мы нацеливали ребят на активность, а счёт 1:0 позволяет увидеть какие-то шансы. Но после 75-й минуты любой соперник начинает играть на удержание и уходит в оборону. Нельзя было давать «Локомотиву» пространство, мы не хотели пропускать быстрые атаки от «железнодорожников». Мы пытались их где-то останавливать. Не хватило активности впереди — владели мячом, но без продолжения.

— Кирилла Панченко заменили. Не было больше сил или тактические соображения? Всё-таки лучший игрок.

— Да, лучший игрок, на него особое внимание. В группе атаки у нас как раз есть конкуренция, вышел Александр Карапетян с надеждой обострить игру.

— В первом тайме Адесойе Ойеволе заменили. В чём причина?

— Получил повреждение. Вынужденная замена, сам попросил.

— Показалось, что в первом тайме Обухов и Панченко были отрезаны от всех остальных. Почему не получалось активно снабжать линию атаки?

— Уровень мастерства соперника и сопротивления не давал нашему центру двигаться вперёд. Хотя не скажу, что у нас слабая центральная зона. Нам не хватило передач, будем разбираться и тренировать. «Локомотив», на всякий случай, в Лиге чемпионов выступает. Нам сложно противостоять таким хорошо организованным соперникам. Нельзя было давать «красно-зелёным» активность. Мы пытались их где-то останавливать. Эдер, Смолов и, вообще, группа атаки могут выжать максимум из любого момента.

В том-то и дело, что «железнодорожникам» предстоит скоро выступать в Лиге чемпионов. А пока игра подопечных Марко Николича выглядит очень грустно — перед игрой с «Тамбовом» «железнодорожники» располагались на 11-м месте и были в двух очках от зоны переходных матчей. По словам сербского специалиста, игра получилась психологически тяжёлой. Немудрено, «Локо» давно не находился в таком положении в начале чемпионата России, пусть и поднялся сразу на шестое место.

Daniel Felipe Kutepov/Global Look Press

— Это был психологически тяжёлый матч. Я был очень доволен, как агрессивно мы начали играть первые 20 минут. А потом устали, пропустили много моментов. Самое важное — заработанные три очка. Соперник имел немного моментов для того, чтобы отыграться. Мы продолжаем работу. У нас нет лидеров, как в прошлом сезоне — Жоао Марио, Баринова, Фарфана, Лёши Миранчука. Но мы продолжаем двигаться вперёд шаг за шагом, — начал Николич.

— Когда выходил Виталий Лисакович, показалось, что Фёдор Смолов отказался выходить на поле, поэтому вышел Эдер. Ошибаемся?

— Я разговаривал с Эдером. В субботу на тренировке он говорил, что есть проблема, но он хотел играть. Но хотелось бы о хорошем — у Рифата Жемалетдинова был день рождения. Хочется его поздравить ещё раз.

— На 64-й минуте как раз на Жемалетдинова был заменён Франсуа Камано. Устал или недовольны его действиями?

— Устал. Он пока не готов физически. Трудно подготовить игрока, он может играть 45–60 минут. И так будет на следующий матч. У нас сейчас нормальная ротация.

— Последние недели ходят слухи о трансфере Марио Манджукича. Насколько это правда?

— Это футбол. Мы говорим только по «Локомотиву» здесь и сейчас. Трансферное окно заканчивается в октябре, если можно усилить команду, это хорошо. Чтобы усилить нас, нужно два — три игрока. Будет нелегко — матчи каждые три дня, и нам нужна большая команда.

— Следующий матч с ЦСКА. На что обратите внимание при подготовке?

— ЦСКА — очень хорошая команда, мне нравится, как они выглядят. Они перестроили игру и поменяли схему, появилось два — три качественных игрока, видны лидеры, особенно в лице Влашича. Мы будем готовиться к дерби.

— Четыре нападающих. Как оцените такую связку?

— Я никогда не говорю индивидуально. Мы проведём анализ на базе с командой. Схема была такая — много атакующих игроков на поле. Самое главное — три очка. Если бы забили второй гол, было бы проще.