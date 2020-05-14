Нигматуллин: Николичу будет непросто принимать команду после легенды Сёмина

https://static.news.ru/photo/7108704e-95eb-11ea-927a-fa163e074e61_660.jpg Руслан Нигматуллин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший голкипер футбольного клуба «Локомотив» Руслан Нигматуллин считает, что Марко Николичу, который возглавит «железнодорожников» после ухода Юрия Сёмина, будет непросто.

Я не знаком с творчеством и достижениями этого тренера. Не интересовался и, как говорится, не гуглил. Будем следить, но скажу сразу: принимать команду после легенды, которого очень любили футболисты и болельщики, будет очень непросто, — сказал Нигматуллин корреспонденту NEWS.ru.

В четверг, 14 мая, состоялось собрание совета директоров ФК «Локомотив», на котором на пост главного тренера основной команды клуба был единогласно утвержден Марко Николич. Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

Между тем совет директоров и менеджмент клуба выразили огромную благодарность Юрию Сёмину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, и отметили, что с его именем связаны громкие победы «Локомотива».

Как писал NEWS.ru, ранее Сёмин попросил узнать о его отставке у гендиректора «Локомотива».