«Не хватило нас на концовку»: тренер «Тамбова» оценил разгром от «Спартака»

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Главный тренер футбольного клуба «Тамбов» Сергей Первушин отреагировал на разгромное поражение от московского «Спартака» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги со счётом 1:5.

Не хватило нас на концовку. Я сказал ребятам, что они очень хорошо выглядят на фоне «Спартака». При счёте 2:1 у нас был момент, чтобы сравнять счёт. Было непросто, потому что было понимание, что ряд игроков не будут играть. Играли ребята, приехавшие из молодёжки, — сказал Первушин на послематчевой пресс-конференции.

Тренер тамбовчан посетовал на то, что команде не хватило времени, чтобы отработать тактические перестроения. Тем не менее Первушин похвалил своих игроков.

Они большие молодцы, справились. Немного функционала не хватило. Уровень Премьер-лиги и уровень молодёжного первенства отличаются. Я поблагодарил ребят и поздравил с дебютом. Мы очень довольны, — заключил тренер.

Игроки «Тамбова» угрожали бойкотом встречи со «Спартаком» из-за долгов по зарплате. Матч в итоге состоялся, однако целый ряд основных игроков «Тамбова» участия в нём не приняли. Как сообщал NEWS.ru, зимой команда может сняться с чемпионата России.