Назван крайний срок для продолжения чемпионата России по футболу

https://static.news.ru/photo/3abab97a-7697-11ea-aefa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский футбольный чемпионат не может быть возобновлён позднее июля. Такого мнения придерживается генеральный директор питерского «Зенита» Александр Медведев.

Нужно две недели для тренировочного процесса, чтобы выйти на игровой уровень, то есть легко посчитать, что в конце июня нужно принимать решение, — заявил Медведев.

Он сомневается, что Российский футбольный союз рассматривает возможность досрочного прекращения чемпионата в том случае, если первенство можно доиграть, сообщает ТАСС.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что организация рассматривает возможность возобновить футбольный сезон в середине мая либо в начале или конце июня. По его словам, есть возможность сократить следующий сезон и завершить «стоящие на паузе» чемпионаты в свободное время.

NEWS.ru писал, что в УЕФА решили перенести чемпионат Европы — 2020 на 2021 год.