Наташи для Юсуфа: как перспективный трансфер ЦСКА стал скандальным

Противостояния между пресс-службами российских футбольных клубов в последние годы бывают едва ли не интереснее самих матчей, однако представители ЦСКА, кажется, объявили войну сами себе. Армейцы в сомнительном стиле представили турецкого новичка команды Юсуфа Языджи и угодили в грандиозный скандал. Рассказываем подробнее о случившемся.

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Новость о трансфере футболиста армейцы решили обыграть с помощью видеоролика, в котором имитируется переписка ЦСКА с Языджи в мессенджере. Московский клуб настойчиво пишет футболисту с предложением заключить контракт, но тот не отвечает. Однако затем армейцы делают ход конём, присылая игроку сообщение следующего содержания: «Юсуф, это Россия, у нас здесь много Наташ!!!». Именно это, по сюжету ролика, становится главным аргументом для турецкого футболиста при принятии решения. Он мгновенно отвечает, что уже вылетает в Москву.

Имя Наташа стало нарицательным для турок, работающих и проживающих на популярных среди русскоязычных туристов курортах. Так местные называют преимущественно симпатичных девушек славянского происхождения, открытых для самого близкого общения. Именно поэтому шутка армейцев вызвала бурю негодования, а ЦСКА пришлось удалить публикацию уже через полчаса.

Ответственность за пост на себя взяла глава CSKA TV Катерина Кирильчева. Она принесла извинения и объяснила, что подобный вариант представления новичка родился из-за нехватки времени и невозможности записать видео с самим футболистом. Кирильчева также подчеркнула, что шутку про Наташ придумала лично она.

Катерина Кирильчева kkirilcheva/vk.com

Последнее утверждение вызывает недоумение, так как юмор такого качества ожидаешь услышать от какого-нибудь мужика средних лет, который, напиваясь, кричит «Тагил!». Возможно Кирильчева осознанно оговорила себя, чтобы хоть как-то снизить градус негатива.

Посты ярости

Скандальный инцидент оперативно прокомментировал директор по связям с общественностью и информационной политике ЦСКА Сергей Аксёнов.

Тут даже обсуждать нечего. Подобные вещи не должны появляться на официальных ресурсах. Это недопустимо и неприемлемо. Лица, ответственные за этот инцидент, отстранены от работы, — заявил он.

Аксёнов не уточнил, отстранен ли от работы он. Всё-таки его должность априори подразумевает ответственность за подобные скандалы.

Бурно отреагировали на произошедшее и в Госдуме. Мастер спорта международного класса по борьбе с геями и защитник традиционных ценностей Виталий Милонов обрушил на армейцев потоки критики. По его мнению, ЦСКА оскорбил и своих фанаток, и всех российских женщин.

Я не очень люблю Турцию и турок, но даже мне сейчас неловко. Не все спортсмены в Турции настолько низкопробны, чтобы их заманивать девичьими телами. Они профессионалы. Получается ЦСКА заманивает недостойным для спортсменов способом, — добавил Милонов в интервью Sport24.

Виталий Милонов Сергей Булкин/NEWS.ru

Однако его коллега Светлана Журова оказалась среди тех немногих, кто заступился за пресс-службу армейцев. Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту не нашла в ролике ничего оскорбительного.

Многих русских девушек в Турции называют Наташами, это так сложилось. Это стало уже традиционно, во многом это из-за русских девушек, которые создали там себе такой образ, — заявила Журова.

Похожую позицию занял и Адем Чебеджи — агент турецкого футболиста. Он назвал произошедшее шуткой, которую не считает какой-то большой проблемой. Как отреагировал на инцидент сам Языджи — не уточняется.

Фигура новичка

Некоторые болельщики и специалисты справедливо отметили, что скандальное представление Языджи заставило заинтересоваться новичком даже тех, кто смотрит футбол по праздникам. А ведь переход турка действительно очень любопытный.

Армейцы заключили с владеющим правами на Языджи «Лиллем» арендное соглашение с правом выкупа. Стоимость 24-летнего турка оценивается порталом Transfermarkt.de в солидные 15 миллионов евро, он стал самым дорогим футболистом ЦСКА. Хавбек является одной из ключевых фигур в сборной Турции.

В прошлом сезоне Языджи был основным игроком «Лилля», который сенсационно выиграл чемпионат Франции и взял Суперкубок страны, но в нынешнем превратился в запасного и забил всего лишь один мяч в 15 матчах. Несмотря на это, потенциал турка позволяет стать ему не только лидером ЦСКА, но и звездой РПЛ. Главное, концентрироваться на футболе и не тратить слишком времени, охотясь за Наташами.