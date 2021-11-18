Напавшего на журналиста экс-главу фан-клуба «Спартака» отпустили под залог

Суд изменил меру пресечения с ареста на залог бывшему главе фан-клуба «Спартака» Валентину Коршунову, который обвиняется в воспрепятствовании законной деятельности журналиста. Сумма залога составила 1 млн рублей. Эту информацию Sport24 сообщил адвокат обвиняемого Андрей Бирюков.

Валентина отпустят под залог, а дальше следствие будет продолжаться. Он будет находиться на свободе, ему будет проще заниматься своей защитой. Следствие будет идти по той же самой статье, переквалификации пока нет, — сказал Бирюков.

20 октября после матча Лиги Европы «Спартак» — «Лестер» Валентин Коршунов напал на журналиста РБК Александра Щёголева. Тушинский суд Москвы оштрафовал Коршунова на 5 тыс. рублей за избиение журналиста и запретил ему в течение двух лет посещать спортивные соревнования.

Впоследствии Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Коршунова по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста. 22 октября Тушинский суд Москвы арестовал Коршунова до 21 декабря. Защита обжаловала эту меру пресечения.

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