Футбол

Нападающий «Спартака» Соболев посвятил гол умершей матери

21:27, 09 августа 2020 21
Фото: vk.com/fcsm_official

23-летний нападающий «Спартака» Александр Соболев в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) забил гол в ворота «„Сочи“» и посвятил его умершей матери.

Футболист открыл счёт на восьмой минуте встречи. Он не смог сдержать слёз. За снятую футболку арбитр показал ему жёлтую карточку. Мать футболиста умерла 1 августа.

Через две минуты преимущество «красно-белых» увеличил Джордан Ларссон.

На 15-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов нарушил правила против нападающего Кирилла Заики. Главный арбитр назначил пенальти в ворота Александра Максименко, который реализовал нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз.

В настоящий момент идёт 62-я минут матча. Счёт остаётся прежним 2:1 в пользу «Спартака».

NEWS.ru писал, что 29-летний нападающий Александр Кокорин и 19-летний узбекский полузащитник Остон Урунов, которые недавно присоединились к «Спартаку», не вышли на матч против «Сочи».

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