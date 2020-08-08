Нападающий «Спартака» Соболев посвятил гол умершей матери

Через две минуты преимущество «красно-белых» увеличил Джордан Ларссон.
На 15-й минуте защитник «Спартака» Павел Маслов нарушил правила против нападающего Кирилла Заики. Главный арбитр назначил пенальти в ворота Александра Максименко, который реализовал нападающий «Сочи» Дмитрий Полоз.
В настоящий момент идёт 62-я минут матча. Счёт остаётся прежним 2:1 в пользу «Спартака».
NEWS.ru писал, что 29-летний нападающий Александр Кокорин и 19-летний узбекский полузащитник Остон Урунов, которые недавно присоединились к «Спартаку», не вышли на матч против «Сочи».