Нападающий «Спартака» Соболев посвятил гол умершей матери

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29-летний нападающий Александр Кокорин и 19-летний узбекский полузащитник Остон Урунов, которые недавно присоединились к «Спартаку», не выйдут на матч против «Сочи».

Стартовый состав «красно-белых» выглядит следующим образом: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев, Соболев, Глушенков, Крал и Ларссон. С первых минут в составе «Сочи» на поле появятся Джанаев, Терехов, Заика,...