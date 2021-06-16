«Надо их раздёргивать»: Черданцев оценил манеру игры сборной Финляндии

https://static.news.ru/photo/841d3b62-cea5-11eb-b876-96000091f725_660.jpg Георгий Черданцев Фото: cherdantsev71/instagram.com

Сборная Финляндии по футболу, имея в активе три очка в группе B Евро-2020, «будет играть на удержание» в матче с национальной командой России, рассказал в беседе с NEWS.ru спортивный комментатор Георгий Черданцев, оценивая манеру игры финнов. По его мнению, против Суоми подопечным Станислава Черчесова подойдёт агрессивный футбол, соперника лучше «раздёргивать».

Финны играют вдесятером в своей штрафной площади, поэтому с тремя очками и в лидерах группы они будут играть на удержание, на ничью, поэтому надо их раздёргивать, растаскивать, играть агрессивно, атаковать. Состав [сборной России], когда я на него посмотрел, вдохновился. Как мы ожидали, другая схема, другое сочетание футболистов. Сафонов в воротах. Я надеюсь, что всё будет хорошо. Болеем за наших, — добавил журналист.

В первом матче Евро подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Бельгии со счётом 0:3.

Накануне петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии. Перед четвероногим по традиции выставили две миски с кормом, и животное отправилось к той, где установлен российский триколор.

Кот Ахилл — один из главных оракулов чемпионата Европы по футболу. Прогнозы он делает в Государственном Эрмитаже. Так, питомец безошибочно предсказал победителя в матче Россия — Бельгия.

Ранее сообщалось, что российский актёр театра и кино, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru дал прогноз на матч Россия — Финляндия. По мнению музыканта, финны выиграют.