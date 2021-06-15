«Команды у нас пока нет»: Боярский дал прогноз на матч Россия — Финляндия

https://static.news.ru/photo/5afdccb8-cdcb-11eb-976b-96000091f725_660.jpg Михаил Боярский Фото: boyarskiy_official/instagram.com

Российский актёр театра и кино, певец, народный артист РСФСР Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru дал прогноз на предстоящий матч Россия — Финляндия в рамках чемпионата Европы (Евро-2020). По мнению музыканта, финны выиграют.

Я оцениваю [возможность победы России] как очень низкую. Потому что команды у нас пока ещё нет. Есть игроки, но команда ещё не сложилась. Я когда смотрю игру, скажем, испанцев, мне сразу видны их почерк, их манера игры. Или, скажем, шведов или Украины. <...> У нас своего почерка пока нет, — считает народный артист.

По его мнению, из-за отсутствия этого почерка ни тренер, ни специалисты по футболу не могут предсказать, как сыграет сборная России. Если кто-то и забьёт на игре с Финляндией, то это будет капитан петербургского «Зенита» и сборной России Артём Дзюба, считает Боярский. Что касается других команд, фаворитами музыкант назвал англичан и украинцев.

Команда нашей сборной пока оставляет желать лучшего, — добавил Боярский, отметив, однако, что всё равно будет болеть за сборную Россию.

В то же время актёр категорически исключил возможность победы сборной в Евро-2020. Если это и произойдёт, то, по мнению Боярского, это скорее будет чудом, чем ожидаемым итогом.

Нет, это исключено. Это будет чудо. Это будет не закономерность и не логичное завершение чемпионата. Это будет просто потрясение для всех, — заключил артист.

Сборная России проведёт свой второй матч в рамках Евро-2020 в среду, 16 июня. На своём поле, в Санкт-Петербурге, команда Станислава Черчесова сыграет с одной из сенсаций первого дня турнира — командой Финляндии. Начало матча в 16:00 по московскому времени.

Ранее боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов оценил шансы России на Евро-2020. Он считает, что после поражения от сборной Бельгии команда России всё ещё может рассчитывать на выход из группы.