Хабиб Нурмагомедов оценил шансы России на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/40b9f6b6-7470-11ea-b28c-fa163e074e61_660.jpg Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На чемпионате Европы по футболу после поражения от сборной Бельгии команда России всё ещё может рассчитывать на выход из группы. Об этом в интервью «Спорт-Экспресс» заявил боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

На что может рассчитывать? На выход из группы, — заявил спортсмен.

Встреча сборных Бельгии и РФ в рамках первого круга групповой стадии чемпиона Европы по футболу прошла 12 июня на стадионе в Санкт-Петербурге. Россияне проиграли бельгийцам со счётом 0:3. Два гола в ворота сборной РФ забил Ромелу Лукаку, ещё один мяч на счету Тома Менье.

Теперь россиянам предстоит встреча со сборной Финляндии. Она намечена на 16 июня.