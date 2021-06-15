Кот Ахилл предсказал победителя матча Финляндия — Россия

https://static.news.ru/photo/49a7cb00-ce7d-11eb-a9d9-96000091f725_660.jpg Фото: achillcat/instagram.com

Петербургский кот-оракул Ахилл предсказал победу сборной России в матче против Финляндии на Евро-2020. Эту информацию передаёт «Р-Спорт».

Перед котом по традиции выставили две миски с кормом, и животное отправилось к той, где установлен флаг России.

Кот Ахилл — один из главных оракулов чемпионата Европы по футболу. Свои прогнозы кот делает в Государственном Эрмитаже. Ранее животное безошибочно предсказало победителя в матче Россия — Бельгия.

Матч между сборными Финляндии и России состоится 16 июня в Санкт-Петербурге.

Также сообщалось, что экоактивист на парашюте приземлился на футбольное поле перед началом матча Франция — Германия в Мюнхене. Это произошло за несколько минут до начала спортивного поединка на стадионе Allianz Arena.