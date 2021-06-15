Экоактивист спрыгнул на парашюте на стадион перед матчем Франция — Германия

https://static.news.ru/photo/296ec396-ce2f-11eb-ad7f-96000091f725_660.jpg Фото: OD Pictures/Global Look Press

Экоактивист на парашюте приземлился на футбольное поле перед началом матча Франция — Германия в Мюнхене. Это произошло за несколько минут до начала спортивного поединка на стадионе Allianz Arena.

Кадры забавного происшествия очевидцы позже опубликовали в Сети, прыгал активист с крыши стадиона.

В этот момент игроки уже находились на поле, однако игра ещё не началась. Сначала мужчина покружил над стадионом, порядком изумив публику, а после приземлился на газон, где тут же попал в руки сотрудников безопасности.

Уже после из сообщений пресс-службы Союза европейских футбольных ассоциаций стало известно, что несколько человек получили травмы и попали в больницу из-за выходки экоактивиста.

Как сообщалось ранее, футболисты Франции выиграли у команды Германии матч первого тура группового этапа на Евро-2020. Поединок группы F состоялся в Мюнхене и завершился со счётом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил немецкий защитник Матс Хуммельс на 20-й минуте.