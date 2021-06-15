Автогол Хуммельса помог Франции обыграть Германию на Евро-2020

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Футболисты Франции выиграли у команды Германии матч первого тура группового этапа на Евро-2020.

Поединок группы F состоялся в Мюнхене и завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в свои ворота забил немецкий защитник Матс Хуммельс на 20-й минуте. Прежде Германия никогда не уступала в первом матче группового этапа чемпионата континента.

В следующем туре сборная Франции сыграет в Будапеште с командой Венгрии, а немцы в Мюнхене примут португальцев, которые тремя часами ранее праздновали победу над командой Венгрии (3:0).

Ранее стало известно, что голы у Португалии забили Рафаэль Геррейро (84-я минута) и Криштиану Роналду (дважды: 87 — с пенальти, 90+2). При этом Роналду стал первым в истории игроком, принявшим участие в матчах в пяти чемпионатах Европы. Португалец забил 11 мячей на чемпионатах Европы, побив рекорд француза Мишеля Платини (9) по количеству голов в истории турнира.