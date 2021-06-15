Роналду принёс победу Португалии и стал лучшим бомбардиром в истории Евро

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Сборная Португалии со счетом 3:0 обыграла команду Венгрии в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Встреча прошла в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш», передаёт ТАСС.

Голы забили Рафаэль Геррейро и Криштиану Роналду. При этом Роналду стал первым в истории игроком, принявшим участие в матчах на пяти чемпионатах Европы. Португалец забил 11 мячей на чемпионатах Европы, побив рекорд француза Мишеля Платини (9) по количеству голов в истории турнира.

Сборная Португалии набрала три очка и возглавили группу F, где также выступают команды Германии и Германии, которые проведут свой матч позднее во вторник. В следующем туре португальцы сыграют с немцами в Мюнхене, а венгры в Будапеште встретятся с французами. Обе игры состоятся 19 июня.

Ранее сообщалось, что в первом матче Евро-2021 подопечные Станислава Черчесова проиграли сборной Бельгии со счётом 0:3. Вторая встреча пройдёт 16 июня в Санкт-Петербурге с командой Финляндии.

11 июня стартовал чемпионат Европы по футболу. Изначально он должен был пройти год назад, но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и в итоге УЕФА вынужден был на год перенести соревнование сборных Старого Света. Повлияла пандемия и на место проведения — изначально чемпионат должны были принять 12 городов, однако власти Ирландии отказались принимать свою часть матчей. В итоге 16-й розыгрыш первенства Европы примут 11 городов: Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург и Севилья (вместо изначально назначенного Бильбао).