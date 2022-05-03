«На колени нас никто не поставит»: Анзор Кавазашвили о решении УЕФА

Анзор Кавазашвили / Фото Александр Вильф/РИА Новости

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций и других турнирах национальных команд нарушает спортивный принцип. По его словам, данная дисквалификация не скажется на достоинствах РФ.

Такое решение могли принять только руководители тех федераций, которые находятся под пятой европейских политиков. <...> Они должны знать, что нас нельзя ни пошатнуть, ни унизить от того, что мы не будем участвовать в данных соревнованиях. Это не будет ущемлять наши достоинства. Да, нам обидно, что честный спортивный принцип поменяли на бездарных политических руководителей Европы. Мы очень возмущены, потому что двойные стандарты нельзя применять. Это касается УЕФА, ФИФА и МОК. Россия была великая и останется великой всегда. Нас на колени никто не поставит. Мы найдём альтернативные соревнования и будем проводить чемпионат России и какие-то международные матчи. Мы найдём друзей в других странах, которые нас понимают, ценят и хотят идти с нами в ногу, — сказал Кавазашвили.

О решении УЕФА стало известно 2 мая. Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация на территории Украины.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.