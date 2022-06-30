Мостовой вновь раскритиковал тренера «Спартака» Бывший футболист Мостовой заявил, что Абаскаль для него не тренер

Фото: vk.com/fcsm_official

Гильермо Абаскаль

Бывший игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой заявил, что не считает испанского специалиста Гильермо Абаскаля тренером, передает «Чемпионат». Он отметил, что его мнение на этот счет не изменится, даже если красно-белые что-то выиграют вместе с новым наставником.

Абаскаль для меня не тренер. В 33 года, не играя в футбол, это не тренер. Я буду держать мнение до конца. Я не изменю своё мнение, если «Спартак» выиграет там чего-то, — заявил Мостовой.

О назначении Абаскаля было объявлено 10 июня. До подписания контракта с российской командой он возглавлял швейцарский «Базель».

9 июня стало известно об уходе Паоло Ваноли с поста главного тренера «Спартака». Специалист работал с командой с декабря прошлого года и привел ее к победе в Кубке России.